O Kartódromo RBC Racing, na Grande BH, recebeu no sábado (18) as disputas da quarta e penúltima rodada do Campeonato com as corridas válidas pela sétima e oitava etapas da competição.

O Campeonato, que tem registrado um significativo aumento no número de participantes em relação aos anos anteriores, recebe também as provas do Campeonato Mineiro de Super Kart Indoor, a graduação das turmas do Projeto Piloto do Futuro e, desde a rodada de abril, a Copa Bamaq de Kart.

No espaço, que já sediou as principais competições do kartismo no continente sul-americano, a movimentação teve início ainda na sexta-feira, com os treinos oficiais, seguidos no sábado pelas tomadas de tempos e corridas.

As categorias Mirim e Cadete formaram, juntas, um pelotão composto por 9 karts. Miguel Máximo registrou a pole-position com o tempo de 54s733. Porém, nas corridas, ele não conseguiu o mesmo bom desempenho. A primeira prova foi vencida por Lucas Moura que teve atrás dele Matheus Sena e Heitor Vasconcelos. Já a segunda bateria teve Vasconcelos na primeira posição, Moura em segundo e Miguel, no terceiro lugar. Na Mirim Oliver Gonçalves venceu as duas com Enzo Azevedo na segunda colocação.

14 competidores tomaram a pista para as corridas dos karts dois tempos. Os potentes motores de 125cc roncaram alto e resgaram a reta do RBC Racing a todo vapor. Marcelo Brandão, Campeão Brasileiro de 2017, registrou a pole-position geral com o tempo de 48s365. A vitória, porém, ficou com André Novaes depois de ter largado do sexto lugar. Clemente Junior, também em bela corrida de recuperação, partiu do 14º lugar para vencer. Brandão foi o terceiro. Na segunda prova, foi a vez de Clemente vencer com quase seis segundos de vantagem para Glaydson Cardoso, o segundo colocado e Brandão, em terceiro. Pela divisão Júnior, apenas em sua segunda corrida nesta classe, Luca Neuenschwander venceu as duas provas ficando, em ambas, à frente de Lucas Staico.

Também juntas correram as categorias F4 e F4 Júnior. As boas disputas na pista mostraram o alto nível dos competidores de ambas as classes. A garota Helena Melo registrou a pole geral com a marca de 51s484 porém, apenas seis milésimos mais veloz que o segundo colocado. Na categoria Júnior, assim como na classificação geral, Heleninha venceu as duas corridas. Na primeira ela foi seguida por Leandro Almeida e João Vitor. Na segunda, por sua vez, João Vitor foi o segundo e Quim Marques, o terceiro. Pela divisão principal a equipe Top Gear, comandada pelo preparador Esron Sena, dominou completamente o grid. Antônio de Pádua venceu as duas corridas do dia seguido por Gustavo Martins, seu companheiro de equipe. Na primeira bateria Marcus Ribeiro foi o terceiro colocado. Na corrida seguinte a terceira posição ficou com Humberto Alves.

Adriano Veloso marcou o passo na tomada de tempos da rodada na categoria Super Kart Indoor. Ele estabeleceu a pole-position com o tempo de 59s101. Nas corridas, porém, a história foi escrita de forma diferente. Marconi Abreu venceu a primeira bateria seguido por Alfredo Cardoso e Adriano. Já na segunda foi a vez de Cacau Nunes seguido de perto por Joanes Gouvea e Marconi Abreu. Os três cruzaram a linha de chegada lado a lado.

Com seus karts carenados e a expectativa de novos participantes no evento a Copa Bamaq de Kart levou nove karts para a pista. A pole-position ficou com Marco Túlio Sant'anna que registrou sua melhor volta em 53s906. Nas corridas, porém, a primeira vitória ficou com Ray Júnior seguido por Marco Túlio e Eduardo Dias. Na segunda bateria, por sua vez, a dupla César e Pedro Ferreira ficou com a vitória seguidos por Dias e Ray.

Encerrando a programação do dia os novos aspirantes a piloto foram para a pista na graduação de mais uma turma do Projeto Piloto do Futuro. A pole ficou nas mãos de Ian Schepop que não teve dificuldades para vencer a prova única com mais de 10 segundos de vantagem para os demais. Felipe Campos chegou em segundo e sua irmã, Beatriz Campos, a terceira colocada.

O Mineiro de Kart entra agora em seu último recesso da temporada para, então, definir seus campeões. A quinta rodada do Campeonato será disputada neste mesmo RBC Racing, nos dias 21 e 22 de junho.