O clássico Atlético x Cruzeiro comemora nesta sexta-feira (17) exatamente 99 anos do primeiro jogo entre eles, disputado em 17 de abril de 1921, no Estádio do Prado Mineiro, em Belo Horizonte, e que terminou com vitória do então Palestra Itália por 3 a 0.

Além das contas, pois cada clube considera um número diferente de confrontos, a artilharia do clássico também é fruto de polêmica.

Em 7 de março, quando eles se enfrentaram pela última vez, com vitória alvinegra por 2 a 1, o material distribuído pelo mandante Atlético apontava Guará como o maior goleador dos jogos contra o Cruzeiro, com 26 gols.

A apresentação cruzeirense dá esta condição a Niginho, maior ídolo do clube nos tempos de Palestra Itália, com 25 gols.

Numa pesquisa que envolveu ainda três outras fontes – o blog O Canto do Galo, o pesquisar Marcelo Ramos Bastos, e o Almanaque do Cruzeiro, o Hoje em Dia encontrou 23 gols de Guará no clássico, em 28 jogos, média de 0,82.

Já em relação a Niginho, há registro, nas fichas consultadas, de 25 gols, mas em 50 partidas, média de 0,50. O Cruzeiro considera 49 confrontos, pois um deles foi encerrado antes da hora, por causa da chuva, e o clube exclui da sua lista.

Como foi encontrado um número diferente de gols em relação às contas do Atlético, foi encaminhada ao clube, na última terça-feira (14), a lista com os jogos e gols de Guará levantados pela reportagem, mas não houve retorno pelo clube. Assim que isso acontecer, haverá atualização.

