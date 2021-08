No sábado (14), o Cruzeiro já havia perdido uma posição na Série B do Campeonato Brasileiro, caindo do 15° para o 16° lugar, em função do empate com o Sampaio Corrêa, aliado ao triunfo da Ponte Preta em cima do Confiança, por 4 a 2. E com a vitória do Londrina (atual 17° colocado), por 1 a 0, sobre o Vila Nova-GO, no domingo (15), a diferença da Raposa para a zona do rebaixamento passou a ser de dois pontos.

Restando uma jornada para o fim do primeiro turno da competição, a chance de o time celeste subir para a elite nacional é inferior a 1%, segundo o site Probabilidades no Futebol, do Departamento de Matemática da Ufmg. A possibilidade exata é de 0,68% de acesso à Série A.

A diferença dos azuis em relação ao Sampaio Corrêa, atual quarto colocado, é de 12 pontos.

Com relação à briga contra a degola, o Cruzeiro possui 33,8% de chance de ser rebaixado para a Terceira Divisão.

Com apenas 18 pontos, a equipe mineira encerra sua participação no turno nesta terça-feira (17), às 19h, diante do Náutico, nos Aflitos.