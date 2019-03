Faltando 500 dias para o início da Olimpíada, a organização dos Jogos de Tóquio-2020 lançou nesta terça-feira (12) (pelo horário local, noite de segunda no Brasil) os pictogramas das modalidades que serão disputadas no grande evento marcado para o próximo ano. Os Jogos serão disputados entre 24 de agosto e 9 de setembro de 2020.



Em cerimônia realizada na capital japonesa, o Comitê Organizador dos Jogos divulgou um vídeo curto em que revela 50 pictogramas de todas as modalidades do programa olímpico de Tóquio-2020, incluindo as novidades, como surfe, escalada, skate (em suas duas disputas) e beisebol/softbol.



Os pictogramas, que serão referência visual de cada modalidade durante as competições, tem formato quadrangular e apresentam desenhos simples e simbólicos dos esportes, oscilando entre as cores azul-marinho e branca.



O evento, que contou com a presença de crianças no lançamento dos pictogramas, marca o início da contagem regressiva para a Olimpíada.

Clique para ampliar ou salvar