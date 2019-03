Se o Cruzeiro vencer o Tombense, neste domingo (10), às 16h, no Mineirão, e a Caldense pelo menos empatar com o Villa Nova, no mesmo horário, no Castor Cifuentes, em Nova Lima, as três primeiras posições da etapa classificatória do Campeonato Mineiro ficarão com os clubes da capital, que neste caso brigarão nas duas últimas rodadas para decidir as suas respectivas colocações.

Com as vitórias do último sábado (9), sobre Patrocinense (1 a 0) e Tupynambás (2 a 0), Atlético e América, respectivamente, já se garantiram entre os três primeiros. E a tendência é que o Cruzeiro siga os rivais.

Isso acontecendo, as quartas de final, que são em partida única neste Campeonato Mineiro, com disputa de pênalti em caso de empate no tempo normal, terão três jogos em Belo Horizonte, pois o confronto tem mando de campo da equipe melhor colocada na classificação.

Por outro lado, vitória da Caldense faz do time de Poços de Caldas o quarto colocado, por causa das derrotas de Patrocinense e Tupynambás, e o garante nas quartas de final.

Neste momento, segundo o site Probabilidades no Futebol, mantido pelo Departamento de Matemática da UFMG, são de 99,190% as chances de um clube chegar às quartas de final com 13 pontos. E são tantos os confrontos diretos entre os demais concorrentes, que isso é uma certeza.

Liderança

O primeiro lugar da fase classificatória do Campeonato Mineiro garante além do jogo das quartas de final em casa, o direito de jogar a semifinal e final, caso o clube chegue a essas fases, por dois empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols. Além disso, ainda dá o direito de escolha do mando de campo em cada confronto na primeira ou segunda partida.

O Atlético pode garantir esta primeira posição no próximo domingo (17). Isso acontece com uma vitória no clássico contra o América, às 16h, no Mineirão. O Coelho mantém suas chances de ser o líder até com um empate, mas na última rodada, quando recebe o Guarani, no Independência, terá de marcar os três pontos e torcer para que o Galo não vença o Tupynambás em Juiz de Fora.

Vencendo, os americanos voltam à liderança, que nunca foi ocupada pelo Cruzeiro neste Estadual e que ficou muito distante do time de Mano Menezes com os resultados do último sábado.

A Raposa só pode alcançar o primeiro lugar agora na última rodada. Para isso, precisa conquistar os nove pontos que irá disputar e ainda contar com pelo menos dois empates do Atlético e um do América.