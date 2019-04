A "preliminar" do jogo do Cruzeiro contra o Huracán, que acontece nessa quarta-feira às 19h15 no Mineirão, pela Copa Libertadores, foi marcada pelo boato de uma possível volta de Alex ao Cruzeiro, agora como dirigente, para exercer a mesma função que fazia o ex-volante Tinga.

Embarcando para a Turquia, onde acompanha no final de semana o clássico entre Fenerbahce e Galatasaray, jogo o qual ele é o maior artilheiro, com nove gols, o ex-jogador desmente a informação.

O ídolo cruzeirense explica que participou da entrega de réplicas da Copa do Brasil para dois ministros do Superior Tribunal de Justiça juntamente com o ex-goleiro Raul Plassmann. Alex acredita que os boatos tenham surgido a partir desse encontro em que ele esteve com o presidente Wagner Pires de Sá.

“O Cruzeiro foi entregar duas réplicas, uma para cada um e eu e o Raul fomos como ex-jogadores do clube participar disso, acho que em cima disso surgiu o boato. Também fui embora do restaurante com o presidente e no outro dia fui para o aeroporto com o presidente, então acredito que seja isso”, comentou o ídolo celeste