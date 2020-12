O futuro já começou! É desta forma que, em fase avançada de se transformar em um clube-empresa, assessorado pela consultoria global Ernest & Young (EY), o América dá mais um passo para atrair investidores. A continuação do aprimoramento do organograma do clube contará agora com o auxílio da consultoria Tailor, especializada em recrutamento executivo, para ser preenchido pelos melhores profissionais do mercado.

Segundo Bruno da Matta Machado, Headhunter e Sócio da consultoria Tailor, esta parceria já acontece em algumas grandes entidades do esporte como o Liverpool, Fluminense, Inter e o próprio Comitê Olímpico Brasileiro – que já utilizaram headhunters para contratações de executivos. “O trabalho conduzido pela consultoria gera maior credibilidade, isenção e aumenta a possibilidade de encontrar a pessoa ideal para cada posição”, ressalta Bruno.

“Estamos em um momento muito importante no América e precisamos de parceiros que trazem excelência para o projeto de clube-empresa. E só vamos continuar crescendo com profissionais minuciosamente selecionados com competência”, aponta Dower Araújo, Superintendente Geral do América.

A primeira missão da consultoria Tailor será a de selecionar um Gerente de Recursos Humanos para o clube, que além de responsável pela marca empregadora e políticas de pessoas e cultura, terá o desafio pioneiro de envolver as categorias de base do América em um plano de carreira estruturado. De acordo com Bruno da Matta “apesar da grande visibilidade dos clubes, a tarefa de atrair e selecionar os melhores profissionais ainda é um desafio para os times brasileiros, mas o projeto do América, bom momento e atual governança do clube serão diferenciais para atrair talentos”.

A seleção de profissionais por Headhunters é muito comum em grandes empresas; é um processo criterioso e envolve diversas etapas de avaliações dos candidatos, desde experiências de carreira e bagagem acadêmica, à análises de compatibilidade cultural e perfil comportamental dos aspirantes a uma posição na instituição.

Interessados na vaga poderão cadastrar seu currículo pelo site www.tailorexec.com.br, em Nossas Oportunidades.

*Matéria da Assessoria do América