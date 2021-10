Jogadores do Tombense celebraram a vitória sobre o Novorizontino e a proximidade do acesso à Série B

O Tombense está perto de alcançar o maior feito dos seus 107 anos de história. Com a vitória por 1 a 0 sobre o Novorizontino, nesse domingo (24), no interior de São Paulo, o Gavião Carcará está a uma vitória de conseguir o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro pela primeira vez desde sua fundação.

Restando duas rodadas para o encerramento da segunda fase da Série C, o time de Tombos lidera o Grupo D, com sete pontos.

Com um ponto a menos, aparecem Novorizontino e Manaus. Já o Ypiranga-RS é o lanterna da chave, com apenas dois pontos.

O acesso do Tombense pode vir já no próximo sábado, quando vai enfrentar o Manaus, às 17h, na Arena da Amazônia. Em caso de vitória, o Gavião Carcará garante a vaga na Segunda Divisão com uma rodada de antecedência.

Grupo C

Outra equipe que está perto de se garantir na Segundona na próxima temporada é o Ituano. Com nove pontos, o time paulista ocupa a primeira colocação do Grupo D, com quatro pontos de vantagem para Criciúma e Botafogo-PB.

Com apenas dois pontos, o Paysandu é o último colocado do grupo.

Caso conquiste ao menos um empate diante do Criciúma, no próximo domingo, às 16h, fora de casa, o Ituano garante a classificação à Série B.

Após o encerramento da segunda fase, os líderes de suas respectivas chaves se enfrentarão para definir o campeão da Terceira Divisão do Brasil.

