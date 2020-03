Um dia histórico para as atletas do “Galo Feminino”. Neste 12 de março, a equipe principal do alvinegro pisou no gramado da Arena Independência, por volta das 14h55, para a primeira atividade no palco em que os homens já se acostumaram a jogar.

Comandados pelo técnico Túlio Hoffmann, as jogadoras conheceram e se ambientaram com o gramado e, principalmente, desvendaram os caminhos que terão como casa na Série A2 do Campeonato Brasileiro. A estreia na Divisão de Acesso será sábado (14), contra o Vila Nova-ES.

A equipe mineira está no Grupo E e, além das rivais da estreia, terão pela frente Vasco, Botafogo, Goiás e o Real Brasília.

“Estamos com um time muito competitivo e tenho certeza que faremos a pontuação necessária para avançar. Apesar de cairmos no “grupo da morte”, vamos honrar esta camisa”, diz Hoffmann ao Hoje em Dia.

“Não sabemos o que vai acontecer nas fases seguintes, pois mata-mata é imprevisível. Porém, nosso objetivo é chegar no mínimo às semifinais e, com isso, já garantir o acesso”, acrescenta.

As duas equipes se enfrentam a partir das 14h30, no Horto. Os ingressos começarão a ser vendidos nesta sexta (13) e custarão R$10 (inteira) e R$ 5 (Meia). A comercialização será feita nas Lojas Do Galo credenciadas.