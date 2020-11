Que o verde predomine sobre o colorado em Belo Horizonte nesta quarta-feira (18). Esta é a grande missão do América que encara o Internacional, em duelo que pode levar o Coelho à inédita disputa das semifinais da Copa do Brasil.

Vencedor do primeiro confronto, disputado em Porto Alegre na semana passada, o time comandado pelo técnico Lisca pode jogar pelo empate. Com o 1 a 0 magro no Sul do país, todo cuidado é pouco.

Como não pode contar com a presença da torcida na Arena Independência, o América cricou o Movimenro #OndaVerde, para deixar a capital mais com a cara do clube, único representante do Estado no milionário torneio.

A intenção é que os torcedores "coloram" a cidade de verde (com luzes, camisas, bandeiras, faixas, etc) e usem a hashtag para que o conteúdo seja compartilhado por meio das redes sociais.

O técnico Lisca, que a cada dia se torna ídolo dos americanos, convocou o torcedor para ampliar ainda mais o movimento e reitera a importância de ter todo o apoio para a partida desta quarta-feira.

“Alô, torcedor do América, convido a todos para que torçam muito na quarta-feira. Pai, mãe, tio, avô, filhos, todas as unidades americanas para ultrapassarmos esta barreira. Ilumine a cidade de verde, sua casa, seu local e reposte nas redes sociais, porque o América está fazendo um movimento bem legal para estarmos com uma energia bem positiva e fazer nosso melhor quarta-feira. Juntos somos mais fortes”, destacou o comandante.