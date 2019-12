Será realizado na próxima terça-feira (17), às 20h30, no centro de convenções da Conmebol, em Luque, no Paraguai, o sorteio dos confrontos da primeira fase da Copa Sul-Americana. Classificado novamente para a disputa do torneio, o Atlético se junta a 43 equipes na busca pelo título da competição.

Para evitar que equipes do mesmo país se enfrentem já na primeira fase, a Conmebol separou em dois grupos os seus dez países filiados: Norte (Brasil, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela) e Sul (Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai).

O sorteio desta terça vai cruzar os dois grupos. Desse modo, na primeira etapa da competição, o Atlético poderá enfrentar apenas equipes do grupo Sul.

Entre os possíveis adversários do Galo, os representantes da Bolívia ainda estão indefinidos, já que o campeonato nacional foi atrasado em função da situação política do país e segue em andamento.

Já os paraguaios que entrarão na disputa serão conhecidos ainda neste domingo, após o encerramento do principal campeonato do país.

Os times que levarem a melhor na primeira fase vão ganhar, na sequência do torneio, a companhia de dez equipes que forem eliminadas da Copa Libertadores.

A final da Copa Sul-Americana, que será decidida em jogo único, está marcada para o dia 7 de novembro no Estádio Mário Kempes, em Córdoba, na Argentina.

Confira os possíveis adversários do Atlético na primeira fase da Copa Sul-Americana

Argentina - Argentinos Juniors, Vélez Sarsfield, Independiente, Unión, Huracán e Lanús

Bolívia – Nenhuma equipe classificada no momento

Chile – Union La Calera, Coquimbo Unido, Huachipato e Audax Italiano

Paraguai – Sol de América garantido; River Plate, Sportivo Luqueño, Nacional e San Lorenzo disputam duas vagas através do Campeonato Paraguaio; o Deportivo Capiatá classificou via Copa Paraguai, mas, por critério da federação local, perderá a vaga se for rebaixado e abrirá mais uma através da liga nacional

Uruguai – Liverpool, Plaza Colonia, River Plate e Fénix