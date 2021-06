Aqueles que esperavam ver o Atlético emplacando vitórias contundentes, protagonizando show dentro de campo e, no mínimo, ocupando um lugar no G-4 do Brasileiro têm se decepcionado com a campanha irregular apresentada pelo time no campeonato até agora. Vindo de um empate com a Chapecoense e uma derrota para o Ceará, o Galo tenta retomar o caminho dos triunfos neste domingo (27), às 20h30, contra o Santos, na Vila Belmiro, pela sétima rodada.

Mas para alcançar um resultado positivo fora de casa, em meio a tantos desfalques, a equipe comandada por Cuca, atualmente em sétimo lugar, com dez pontos, precisa melhorar bastante seu desempenho ofensivo, tanto individual quanto coletivamente. E um dos atletas que está devendo é Keno.

Destaque do Galo na temporada passada, quando foi o artilheiro (11 gols) e o principal garçom, ao lado de Arana (cada um deles com dez assistências), o camisa 11 não vem correspondendo em 2021.

Em 17 jogos, contabilizando Mineiro, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, Keno colaborou somente com dois gols e uma assistência.

Na lista de artilheiros do time na temporada, ocupa o sexto posto, ao lado de Rabello, Zaracho, Savarino, Hyoran, Nathan, Gabriel e Tardelli (este último já deixou o clube). À frente dele aparecem Hulk (11 gols), Vargas (cinco), Marrony e Nacho (quatro, cada) e Arana (três)

No quesito assistências, está atrás de Hulk (seis), Nacho (cinco), Savarino e Hyoran (quatro, cada), Calebe (três), Tardelli e Arana (dois, cada) e ao lado de Marrony, Dylan Borrero, Felipe Felício, Rabello, Gabriel, Vargas, Alonso, Tchê Tchê e Zaracho. Os números são do Galo Digital.

Obviamente ele não joga sozinho. Porém, se faz necessário que o atacante volte a jogar bem para ajudar um time tido como um dos grandes favoritos do Brasileiro e que na prática não está correspondendo.

A FICHA TÉCNICA

SANTOS X ATLÉTICO

SANTOS

João Paulo (John); Pará, Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan; Vinicius Balieiro (Carlos Sánchez), Jean Mota e Gabriel Pirani (Carlos Sánchez); Marinho, Kaio Jorge e Marcos Guilherme

Técnico: Fernando Diniz

ATLÉTICO

Everson; Guga, Rabello, Gabriel e Arana; Allan, Tchê Tchê, Jair (Zaracho) e Hyoran; Keno e Hulk

Técnico: Cuca

DATA: 27 de junho de 2021 (domingo)

HORÁRIO: 20h30

LOCAL: Vila Belmiro

CIDADE: Santos-SP

MOTIVO: 7ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Bruno Arleu de Araujo, auxiliado por Michael Correia e Carlos Henrique Alves de Lima Filho, todos do Rio de Janeiro

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

TRANSMISSÃO: Globo e Premiere