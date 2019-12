Apesar de angariar três títulos pelo Cruzeiro – a Copa do Brasil de 2018 e o bi do Mineiro de 2018 e 2019 –, o lateral-direito Edilson ficará marcado também por dois rebaixamentos atuando em Minas Gerais. Após fazer parte do elenco do Atlético que caiu em 2005, ele volta a viver a decepção de uma queda para a Segunda Divisão, agora pela Raposa.

Edilson defendia o Galo há 14 anos, mas teve poucas oportunidades por lá. Foram somente cinco jogos disputados e um gol marcado com a camisa preta e branca. A última vez que entrou em campo pelo alvinegro se deu no dia 6 de novembro de 2005, na derrota do Atlético por 2 a 1 para o Goiás, no Mineirão. Na época, o atleta tinha 19 anos de idade.

Ao chegar à Toca II em 2018, tentou construir uma história bem diferente por outro gigante mineiro. Envolvido numa troca envolvendo o meia-atacante Alisson, o ex-gremista chegou ao Cruzeiro depois de ter conquistado a Libertadores de 2017. Pelos celestes, acumulou altos e baixos, embora tenha contribuído para três títulos.

Neste Brasileirão, porém, perdeu espaço para Orejuela. Contra o Grêmio, na penúltima rodada, recebeu o terceiro cartão amarelo, o que o impediu de atuar diante do Palmeiras neste domingo, no último jogo da equipe pela Série A nesta década.

Nem ele nem qualquer outro jogador da Raposa teria as palavras certas para se desculpar da maior humilhação da história do clube.