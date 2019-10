No último sábado (5), o Atlético conquistou o Campeonato Mineiro sub-20. O título veio mesmo com a derrota por 1 a 0 para o Tupi, já que no jogo de ida, o Galinho goleou o rival por 5 a 2. Esta, inclusive, foi a 34ª vez que o alvinegro conquistou o torneio estadual.

Uma das principais peças do time, o zagueiro e capitão Léo Griggio destaca as dificuldades encontradas até o apito final e a consequente volta olímpica. Cria da base do Novorizontino, no interior de São Paulo, ele teve que superar uma lesão antes de levantar o primeiro caneco pelo novo clube.

“Conquistar o título foi uma sensação maravilhosa e indescritível. Só tenho a agradecer a Deus por tudo o que ele vem trazendo para a minha vida. Só nós sabemos o tanto de dificuldade que passamos para chegar até esse momento, mas tudo vale muito a pena. Esse título coroa todo o trabalho da comissão técnica, diretoria e todos aqui do clube”, comenta.

“Sempre foi meu sonho jogar em um time grande no Brasil. A titularidade veio com o tempo, sempre trabalhei e me esforcei muito. Procuro manter esse espírito de liderança dentro do grupo, que é muito importante porque temos muitos jogadores jovens no elenco, que estão apenas no primeiro ano da categoria. Tentamos ajudar eles sempre”, acrecenta.

Dono da melhor campanha por toda a trajetória, o Galo venceu 15 partidas, empatou três e perdeu apenas três nos 21 jogos disputados, anotando 50 gols e sofrendo apenas 14. Nas fases de mata-mata, o Galinho passou pelas equipes do Betis FC, Cruzeiro e Tupi. Outro nome importante dessa conquista foi o goleiro Matheus Mendes, titular em toda a campanha, que também falou sobre o título e projetou os próximos passos do Galinho.

“O título era o nosso objetivo desde o início e serviu para coroar um excelente trabalho que fizemos durante toda a competição, tanto nos jogos como nos treinos do dia a dia. Agora, é foco total no Brasileiro Sub-20. Ainda não estamos classificados e faltam duas rodadas para o fim da primeira fase. Vamos com tudo em busca dessa classificação, é outra competição muito importante para nós”, conta.

O Sub-20 do Atlético volta a entrar em campo nesse sábado (12), às 14h, contra o Vasco da Gama. O confronto é válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da categoria.