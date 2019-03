"Vencer, vencer, vencer; este é o nosso ideal". O trecho do hino do Atlético, cantado sempre pelos milhares de torcedores que acompanham de perto o alvinegro, curiosamente, também se tornou propósito do próximo adversário do time mineiro na Copa Libertadores.

Assim como a equipe do técnico Levir Culpi, o Zamora, comandado pelo experiente José Alí Cañas, não tem outro opção a não ser deixar o gramado do Mineirão com os três pontos na próxima quarta-feira (3). Ainda sem pontuar no Grupo E da competição mais importante do continente, brasileiros e venezuelanos estão com a corda no pescoço e lutam para colar nos líderes Cerro Porteño, do Paraguai, e Nacional, do Uruguai, que já acumulam duas vitórias (cada).

Ciente das dificuldades que terá em solo mineiro, Cañas apostará nos contra-ataques para surpreender os donos da casa.

"É um jogo de necessidades e as duas equipes precisam somar. Considero que o mais inteligente e o que saiba administrar melhor a partida será o vencedor", comenta o treinador de 58 anos ao Hoje em Dia.

"Apesar de ainda não ter pontuado, o Atlético Mineiro segue sendo uma equipe muito difícil de ser batida, principalmente por seu jogo em conjunto, rápido pelas pontas e, assim como todos os times brasileiros, pelas individualidades que podem desequilibrar as linhas. Contudo, a necessidade de somar (pontos) pode ser a parte negativa que os leve a cometer erros", acrescenta.

Atlético e Zamora se enfrenatm na próxima quarta, às 19h15, no Gigante da Pampulha. A partida será válida pela terceira rodada do Grupo E da Libertadores. Antes, neste sábado (30), o Galo entra em campo para encarar o Boa Esporte, em Varginha, no primeiro duelo das semifinais do Campeonato Mineiro.