Antes do Campeonato Mineiro, Itambé/Minas e Dentil/Praia Clube terão outro importante compromisso visando suas preparações para a disputa do Mundial de Clubes e da Superliga. A partir desta quinta-feira (17), no ginásio da Unifemm, em Sete Lagoas, os dois clubes de Minas Gerais medirão forças com Flamengo e Fluminense, pelo Desafio MG x RJ.

Finalistas da última edição da Superliga, Minas e Praia promoveram mudanças importantes em seus elencos para a temporada de 2019/2020. Entre saídas e chegadas importantes, os dois clubes prometem se manter no topo do voleibol nacional.

Um dos principais reforços do Minas, a central Thaísa comentou a importância do torneio preparatório para o desenvolvimento da equipe, que mira as principais competições da temporada.

“A gente ainda está se conhecendo. É um time totalmente diferente daquele da temporada passada. Esta competição vai nos mostrar onde e o que podemos mudar ou fazer diferente. A gente precisa ganhar ritmo. Estou bastante ansiosa para a minha reestreia com a camisa do Minas e tenho certeza que será uma boa temporada. Esse desafio nos dará parâmetros e servirá para a gente se conhecer melhor dentro de quadra”, disse a central, que retorna ao clube da Rua da Bahia após 14 anos.

Para repetirem a dobradinha mineira ocorrida tanto na Superliga quanto no Campeonato Sul-Americano, Minas e Praia terão que superar a tradicional dupla carioca, que também disputará a divisão de elite da mais importante competição de voleibol do país.

Fórmula de disputa

As quatro equipes se enfrentarão em turno único. O clube que somar mais pontos ao final do torneio se tornará o campeão da primeira edição do desafio MG x RJ e levantará a primeira taça da nova temporada.

Confira a tabela completa do campeonato

17/10 Quinta-feira

19h00min Dentil Praia x Clube x Fluminense

21h00min Itambé Minas x Flamengo

18/10 Sexta-feira

19h00min Dentil Praia Clube x Flamengo

21h00min Itambé Minas x Fluminense

19/10 Sábado

17h00min Flamengo x Fluminense

19h00min Itambé Minas x Dentil Praia Clube