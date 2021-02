A pedido da TV Globo, principal detentora dos direitos televisivos do Campeonato Brasileiro, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), alterou a data do duelo entre Fluminense e Atlético, pela 35ª rodada do torneio.

Anteriormente marcado para o próximo domingo (7), às 16h, no Maracanã, a partida foi reagendada para o dia 10 de fevereiro, uma quarta-feira, às 21h30, também no maior palco do futebol brasileiro.

O confronto entre Corinthians e Athletico-PR, na Neo Química Arena, teve alteração idêntica ao do jogo entre o Tricolor das Laranjeiras e o Galo.

Antes de encarar o Flu, o Atlético, postulante ao título do Brasileirão, terá pela frente o Goiás, nesta quarta, às 21h30, no estádio da Serrinha, em Goiânia, pela 34ª rodada da competição.

No mesmo dia e horário, o Fluminense, que briga por uma vaga na Libertadores, vai enfrentar o Bahia, no estádio da Fonte Nova.