Vargas e Rafael Carioca, ex-Atlético, juntos em comemoração de título da Liga MX pelo Tigres

O futebol ainda não voltou e não há previsão de retorno, pelo menos por enquanto, por causa da pandemia do coronavírus. Enquanto isso o Atlético vai se movimentando nos bastidores em busca de reforços. A bola da vez no Galo é o atacante chileno Eduardo Vargas.

A informação do jornalista Breno Galante confirmada pelo Hoje em Dia aponta que o interesse do Alvinegro pelo jogador partiu dessa vez por uma indicação do técnico Sampaoli. O argentino conhece muito bem Vargas, já que o comandou por inúmeras vezes enquanto treinou a Seleção Chilena.

Apesar do interesse alvinegro pelo atacante a missão é bem complicada. O Tigres, do México, atual clube de Vargas, segundo informações de bastidores, fez uma pedida alta para liberar o atacante. Dinheiro que o Atlético não tem em seus cofres para trazer o jogador. Entretanto, há chance de o clube viabilizar a contratação por meio de parceiros, de um grupo de investimento que trabalha nessa montagem de elenco visando a temporada. Claro, assim que o futebol for retomado no Brasil.

Um agente influente no mercado do futebol já tem autorização do presidente Sérgio Sette Câmara para negociar com o Tigres-MEX.

O interesse do Atlético pelo atacante Vargas não é novidade. No começo da temporada, ainda quando Rafael Dudamel era treinador do clube, o Galo buscou informações sobre o jogador. Naquela ocasião, ainda com o diretor de futebol Rui Costa no controle das negociações, houve desistência do clube pelos valores envolvidos na negociação.