Três jogos pela equipe principal do Atlético, todos em 2019, e a sensação de um recomeço com a chegada do técnico Jorge Sampaoli. Assim tem sido a vida do meia-atacante Alessandro Vinícius, de 21 anos.

Recuperado de uma lesão no ligamento do tornozelo esquerdo, o prata da casa voltou a treinar em novembro do ano passado, mas só agora volta a sentir o gosto de figurar no "time de cima". Acionado pelo argentino nos últimos dias, assim como outros jovens, o atleta nascido em Santa Maria de Itabira tenta mostrar todo o talento para surpreender o chefe.

"A persistência é o caminho do êxito", postou Vinícius nas redes sociais durante a semana.

No clube desde 2013, quando chegou para defender a equipe Sub-14, ele Chegou ao clube em 2013, integrando a categoria sub-14 e, posteriormente, conquistou o Campeonato Mineiro Sub-17 em 2016. Em 2017, esteve presente no grupo campeão da Copa do Brasil Sub-20.