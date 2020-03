A redução de 25% nos vencimentos de jogadores e outros funcionários do Atlético, oficializada pelo clube, pegou muita gente de surpresa na noite deste domingo (29). Contudo, a decisão foi bem discutida entre diretoria e departamento jurídico do alvinegro. Nesta segunda-feira (30), o Hoje em Dia conversou com Lásaro Cândido, vice-presidente de futebol e chefe do departamento jurídico. O dirigente, durante a conversa, afirma que menos de 30% serão afetados.

Experiente na área jurídica e com inúmeras causas ganhas em nome do Atlético, Lásaro explicou as questões envolvendo a redução e também outros processos que estão sendo trabalhados durante a paralisação no mundo da bola, devido à pandemia do novo coronavírus. Em home office, ele afirma que segue com uma enorme demanda a ser cumprida.

"O mundo atravessa uma situação excepcional. Então, os modelos jurídicos terão que ser totalmente revistos. Não vamos nos apegar a artigos da CLT ou da Medida Provisória. Para a situação, única na história do Brasil, exige que a gente dê um suporte jurídico a moldar os instrumentos para permitir a sobrevivência de clubes e empresas", disse Lásaro.

"Já têm decisões de juízes federais afastando as cobranças dos tributos durante o período da pandemia. Então, as pessoas que mexem na área juríca precisam de uma reflexão mais profunda. Realmente tem um artigo da CLT que trata da redução de 25%, que não a valida, mas em situações comuns. Estamos diante de uma situação excepcionalíssima. Para a sobrevivência do clube e para a permanência dos empregos, a decisão do Atlético foi esta; ela foi escorada em vários artigos da Constituição", acrescentou.

Sobre a previsão das férias dos atletas, que começa a valer a partir desta quarta (1), indo, no mínimo até o dia 20, o dirigente mostra pessimismo. Para ele, o prazo será bem maior.

"Vamos ser realistas? O cenário é de prorrogação disso, para ser otimista, em junho. Provavelmente daremos licença remunerada aos jogadores depois deste período de férias. Poderemos, inclusive, tomar outras medidas", revelou ao Hoje em Dia.

"Não tive contato com os jogadores; foi feito pelo Alexandre Mattos, com alguns deles. O Barcelona promoveu uma redução de 70% neste momento de crise. No cenário atual, os atletas vão apoiar", opinou.

Redução de 25%

Ainda sobre a redução de 25% nos vencimentos de funcionários do Atlético, Lásaro explica o processo. De acordo com o vice-presidente, mais de 70% não serão atingidos.

"Houve redução de 25% para aqueles que ganham mais que R$ 5 mil. Ela é proporcionou. Se ganha 6 mil, o desconto vai em cima dos mil a cima do teto. Para se ter ideia, 77% de atletas e funcionários estão excluídos desta redução (funcionários da sede, do CT, dos clubes sociais...). Outras medidas foram adotadas, mas o clube dará notícias delas na sequência. Estamos no cenário de ajustes e redação final", explicou Cunha.

"Se não fizermos isso, é a sobrevivência do clube que está em jogo e os empregos dos funcionários", finalizou.