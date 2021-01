O fim de 2019 reservou uma frustração ao América, que, por conta de um ponto, não conseguiu o acesso à Série A. Mas o que veio a seguir foi a volta por cima de um clube que tanto trabalhou nos bastidores e dentro de campo, graças a um planejamento de primeira. Sim, de Primeira Divisão. E hoje, nesta terça-feira (12), o Coelho comemora seu regresso à elite!

Ao término do empate em 0 a 0 com o Náutico, o volante Juninho destacava exatamente essa “jornada do herói” protagonizada pelo alviverde, que ergueu a cabeça após o fracasso de 2019, superou as adversidades e algumas provações em 2020 e agora celebra mais um feito de sua história.

"O sentimento é de alegria. Em 2019 a gente bateu na trave e carregou esse gosto. Não esquecemos. O grande triunfo da equipe foi esse, carregar esse gosto. Essa temporada foi maravilhosa”, afirmou ao SporTV.

“É um grupo que merece muito ser valorizado. Comissão, todo mundo, diretoria. Feliz por esse acesso. Agora é buscar esse título para coroar essa grande temporada nossa", completou o atleta.