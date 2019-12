Cinco times, em países diferentes, em quatro temporadas na Europa. Esta foi a experiência que o volante Allan, de apenas 22 anos, teve no Velho Continente, antes de se tornar destaque no Fluminense. Peça-chave do Tricolor das Laranjeiras, o jogador entra na mira do Atlético e deve ser anunciado como reforço do alvinegro em breve.

A informação, passada pelo jornalista Léo Gomide e também pela Rádio Itatiaia, foi confirmada pelo HD, em contato com Giuliano Bertolucci, empresário do atleta nascido em Porto Alegre e revelado nas categorias de base do Internacional. De acordo com o agente, o martelo não está batido, mas está bem encaminhado. Allan, que pertence ao Liverpool até maio de 2020, tem contrato de empréstimo com o Fluminense até dia 31 de dezembro.

Contratado atual campeão mundial, ele deixou o país antes mesmo de realizar a primeira partida em equipes principais, quando tinha 18 anos. Sem visto para atuar na Inglaterra, o meio-campista acabou emprestado para times da Finlândia (SJK), Bélgica (Sint-Truiden), Alemanha (Hertha Berlim e Eintracht Frankfurt) e Chipre (Apollon Limassol).

No Velho Continente, Allan passou por momentos conturbados, que o fizeram pensar em desistir da profissão. A chance de voltar ao Brasil e mostrar o futebol com a camisa do Fluminense, inclusive, foi o que lhe fez repensar a aposentadoria precoce.

Após ser convocado para a Seleção Olímpica, a esposa de Allan usou as redes sociais para traduzir o que a família viveu naquele momento:

"Há mais ou menos 9 meses atrás eu te encontrava em um estado depressivo, cabisbaixo, triste com o futebol e até falando em uma nova profissão. Eu já me encontrava no mesmo estado que tu. Afinal, teus sonhos são os meus também, tua profissão é minha, tua felicidade é minha.

E hoje, te ver realizando um sonho. Um passo a mais na tua carreira é uma felicidade que não sei explicar.

Ninguém sabe o que era nossa vida há 9 meses, o vazio, a tristeza e a angústia.

Tinha dias que nem nos falávamos porque ele sempre fechado e eu já não tinha mais palavras, já não sabia mais o que fazer.

Queria eu que fosse conto de fadas como todos pensam e falam.. Eu achei que iríamos precisar de ajuda mas só precisávamos de DEUS e Ele começou a agir na nossa vida

“Os teus joelhos podem levar mais longe que seus pés”

É difícil para uns entender que por trás de cada “atleta” tem sentimentos, tem uma família que depende da alegria dele, tem fraqueza, tem psicológico abalado, tem dias ruins.

Não são máquinas. Por isso que a motivação e compreensão é o segredo. E é só o que eles precisam.

Obrigada ao Fluminense, Diniz, a cada torcedor tricolor e aos colegas de trabalho do Allan por ter ajudado ele a retomar a alegria e confiança dentro do campo. Minha gratidão eterna!

Que bom ver esse sorriso de novo, meu menino! Deus é conosco! @allan_.souza 🇭🇺🇧🇷 A Deus, toda honra e toda gloria", escreveu Jordana.

Em 2019, Allan entrou em campo 48 vezes. Apesar de não ter marcado gols, caiu nas graças do torcedor tricolor e ganhou espaço no mercado da bola.