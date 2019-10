Encarar o CSA, em Alagoas, é apenas um dos adversários que o Vágner Mancini terá nesta quarta-feira (16), em sua estreia pelo Atlético. Substituto do demitido Rodrigo Santana, o treinador brigará também contra os quatro pontos conquistados pelo time em 33 disputados e, principalmente, contra a rejeição de grande parte da torcida, vista a olhos nus nas redes sociais.

Apresentando na tarde desta terça (15), já em Maceió, Mancini destacou que o contrato de três meses foi pedido por ele e que, em acordo com a diretoria, não teve problemas para assiná-lo; a proposta também deixou satisfeita a cúpula atleticana.

"Gostaria de agradecer ao Rui e à diretoria do Atlético, de poder desenvolver o trabalho, curto. Esse pedido foi atendido. Fiz questão de vir a Maceió, já conversei com os atletas, mesmo tarde da noite. Acho importante que você vista a camisa o mais rápido possível", disse o novo comandante do Galo.

"Não tenha dúvida que, quando há mudança de comando, algum aspecto emocional existe. A parte mental responde por muita coisa dos atletas. É necessário que a gente trabalhe esse emocional. É importante que o atleta esteja bem com ele mesmo. Com boa auto-estima. Também é papel do treinador", acrescentou.

Sobre o desafio contra o CSA, time que amarga a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, Vágner diz que, apesar do pouquíssimo tempo de trabalho, menos de um dia, já espera mostrar algo diferente dentro das quatro linhas; o mínimo que seja. Disposição, no entanto, é o que não faltará à equipe segundo ele.

"Talvez o torcedor não veja no jogo contra o CSA o que eu penso de futebol. A mudança demora um pouco, sempre. Mas a torcida verá, com certeza um time intenso, um time agressivo, que eu acho que é a marca do Galo", finalizou.

Rui Costa

Durante a apresentação do novo técnico, o diretor de futebol Rui Costa afirmou que nenhum outro foi procurado no mercado. Segundo o dirigente, Mancini, com quem trabalhou na Chapecoense, tem totais condições de reconduzir o Atlético aos caminhos das vitórias.

"Fizemos o contato com o Fábio, empresário do Mancini. Expomos a ideia, o Mancini também. Foi algo convergente, muito rápido. O Mancini tinha esse desafio de estar no Galo. Não cogitamos nenhum outro nome que não fosse do Mancini", explicou Costa.

"Tive o privilégio de trabalhar com ele e sei da capacidade dele, do que ele pode fazer, de agregar o grupo e tirar o que tem de melhor mesmo nas adversidades. E estamos passando por adversidades. E isso você só supera com coragem, e com vontade de estar naquele lugar. E ele que pediu para estar aqui desde já", concluiu.