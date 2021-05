O lateral-esquerdo João Paulo tem a presença incerta no duelo que vai definir o título do Campeonato Mineiro. Assim como ocorreu nas duas primeiras sessões de treinamento da semana, o jogador ficou de fora da atividade desta quarta-feira (19), no CT Lanna Drumond.

Titular do time comandado pelo técnico Lisca, o camisa 6 se recupera de um incômodo na panturrilha direita, que o deixou de fora do jogo de ida da decisão do Estadual, no último domingo, que terminou empatada em 0 a 0.

Como restam apenas mais duas sessões de treinamento antes da finalíssima, marcada para este sábado, às 16h30, no Mineirão, o lateral corre contra o tempo para conseguir ficar à disposição para o confronto.

Caso não consiga, a tendência é de que Marlon, escalado no primeiro jogo, seja mantido no onze inicial.

Sem desfalques por suspensão, o comandante americano vai poder contar com o que tem de melhor para o duelo, apenas com a indefinição em torno da presença de João Paulo.

Outros jogadores que estão no departamento médico, como Lucas Luan, Luís Fernando, Gustavo, Marcelo Toscano e Léo Passos, não são titulares.

Como o Atlético teve a melhor campanha da fase de classificação do Mineiro, o América precisa vencer no Gigante da Pampulha para conquistar o título do torneio.