Atlético, de Cuca, encara o Corinthians neste sábado e o Boca na terça-feira

Apesar de estar a apenas três pontos do Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro, o Atlético deixou claro que sua prioridade de momento é a disputa da próxima terça-feira (20), às 19h15, diante do Boca Juniors, pela partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Por isso mesmo, Cuca vai “arriscar” na utilização de um time misto para enfrentar o Corinthians neste sábado (17), às 19h, na Neo Química Arena, pela 12ª rodada da competição nacional.

O grande mistério está justamente na escalação do Galo, como é de praxe, já que o treinador não deve levar a campo uma formação 100% reserva para não desfigurar tanto o time.

Tchê Tchê, por exemplo, se prontifica a enfrentar o Corinthians, adversário “das antigas”, dos tempos em que o volante defendia Palmeiras ou São Paulo.

“Quando os atletas são perguntados se querem jogar, todos vão falar que sim, que querem atuar em todas as partidas. Comigo não é diferente. Não sou um cara que vai pedir para ser poupado. Isso nunca vai existir da minha parte. Deixo isso para a comissão (técnica). Sempre entro em campo para honrar essa camisa e correr o máximo que puder para exercer meu melhor papel”, destacou o meio-campista.

De qualquer modo, no duelo ante o Timão, Cuca poderá testar algumas situações, já visando ao confronto com o Boca Juniors. E será também a chance de atletas suplentes mostrarem seu valor.

“Independentemente de quem entre ou saia, está muito bem mesclado o time. Na hora que tiver que tirar o pé de um jogador (referindo-se a poupar um atleta), a comissão fará isso. Sabemos da decisão de terça, mas estamos focados no jogo do Campeonato Brasileiro. Fazer uma boa partida amanhã (sábado) é de extrema importância para nos manter no alto da tabela”, disse Tchê Tchê.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo; Gustavo Mosquito, Vitinho, Gabriel e Mateus Vital; Jô.

Técnico: Sylvinho

ATLÉTICO

Everson; Guga, Micael, Nathan Silva e Alonso (Tchê Tchê); Jair, Alan Franco, Dylan Borrero e Hyoran; Sasha e Vargas.

Técnico: Cuca

DATA: 17 de julho de 2021 (sábado)

HORÁRIO: 19h

ESTÁDIO: Neo Química Arena

CIDADE: São Paulo

MOTIVO: 12ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Jean Pierre Goncalves Lima, auxiliado por Leirson Peng Martins e Lucio Beiersdorf Flor, todos do Rio Grande do Sul

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

TRANSMISSÃO: Premiere