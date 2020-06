O atacante Keno, campeão brasileiro pelo Palmeiras e que atualmente está nos Emirados Árabes, está com um pé na Cidade do Galo. Emprestado pelo Pyramids, do Egito, ao Al-Jazira, o jogador de 30 anos é um dos sonhos de consumo de Alexandre Mattos, Jorge Sampaoli e companhia.

De acordo com informação publicada pelo jornalista Thiago Fernandes, do Uol, as tratativas estão avançadas e devem girar na casa dos 3 milhões de Euros (R$ 17,5 milhões).

O vínculo de Keno com o Al-Jazira se encerra no próximo dia 30. Apesar de terem prioridade na compra em definitivo do brasileiro, os árabes sinalizam que não seguirão com o atacante no elenco.

Ainda de acordo com o Uol, existem algumas pendências nas tratativas pela volta de Keno ao futebol brasileiro. Na pauta do Atlético desde abril, Keno esteve com os dois pés forados planos, pois os egípcios queriam 10 milhões de euros (R$ 57,72 milhões) pela liberação do atacante. Entretanto, diante da dificuldade de venda por causa da pandemia do novo coronavírus, aceitaram um montante inferior. A ver.