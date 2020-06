Duas postagens e milhares de comentários. Este foi o efeito causado pelo atacante Róger Guedes na noite desta quarta-feira (10), véspera de feriado. Usando o perfil do Instagram, o atacante do Shandong Luneng, da China, levou os atleticanos à loucura.

Com a possibilidade de permanecer no Brasil até dezembro e ser emprestado a um clube do país pelos asiáticos, Guedes fez mistério e criou enorme expectativa na Massa, que sonha com seu retorno ao clube, mesmo que até o fim da temporada.

A primeira delas, com a frase: "Uma boa oração pode ser a chave que falta para você abrir a porta que tanto deseja". A outra, também nos stories, uma música chamada "Eu tô chegando".

Leia mais:

Vai dar namoro? Cruzeiro e Atlético 'sonham em reatar' com Lucas Romero e Roger Guedes

Em poucos minutos, centenas de prints e de comentários tomaram conta das redes. Empolgados com a possibilidade, os atleticanos tiveram insônia na madrugada desta quinta (11).

Antes disso, Guedes já havia comentado numa postagem feita pelo clube, também no Instagram, no qual mostrava a Cidade do Galo. Além de chamá-la de "linda casa", o jogador deixou explícita a saudade.

Com o atacante na pauta, principalmente com a chance de ter os salários pagos pelo Shandong, a diretoria segue tentando repatriá-lo. Contudo, a cláusula que dá ao Palmeiras o direito de receber 3 milhões de euros (16 milhões de Reais) caso ele seja emprestado a um clube brasileiro, é uma barreira a ser solucionada por Mattos e companhia.

Enquanto o flerte vai sendo colorido pelo próprio jogador, cabe ao torcedor aguardar pelo desfecho feliz. A ver.