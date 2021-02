O América anunciou, na tarde desta quarta-feira (10), a contratação do primeiro reforço para a próxima temporada. Trata-se do zagueiro Ricardo Silva, de 28 anos, que assinou com o Coelho até dezembro de 2021, e inicia a terceira passagem pelo Alviverde.

Com 1,90 m, o defensor vestiu a camisa do América pela primeira vez em 2018, mas foi acionado em apenas uma partida. No ano seguinte, após um período no Ituano-SP, retornou ao Coelho e foi peça importante na campanha da Série B, disputando 29 jogos e marcando cinco gols.

Na ocasião, Ricardo foi o capitão e um dos principais líderes de uma equipe que conseguiu uma impressionante recuperação na competição, deixando a lanterna para brigar pelo acesso, perdido na última rodada, após uma inesperada derrota para o já rebaixado São Bento-SP.

No confronto com o time paulista, Silva, suspenso, não pôde atuar, tendo a ausência muito sentida pelo então técnico Felipe Conceição, que teve que lançar o jovem João Cubas, de apenas 19 anos, no duelo decisivo.

Sem acerto para 2020, o zagueiro voltou para Itu para disputar o Campeonato Paulista. No segundo semestre, se transferiu para o Operário-PR, equipe que defendeu na disputa da segunda divisão nacional.

Forte concorrência

No retorno ao América, Ricardo Silva vai ter a concorrência de zagueiros que tiveram a segunda melhor defesa da Série B.

Tanto os titulares Messias e Anderson, quanto os suplentes Eduardo Bauermann e Joseph têm vínculo ativo com o Coelho.

Messias, inclusive, vem despertando o interesse de vários clubes do Brasil e do exterior nos últimos meses, em razão do bom desempenho na temporada passada.

Integrados ao time alternativo escolhido para iniciar a disputa do Campeonato Mineiro, os defensores Arthur – emprestado pelo Cruzeiro – e Luisão, formado na base do clube alviverde, também são opções para o técnico Lisca.

Ficha do jogador

Nome completo: Ricardo César Dantas da Silva

Data de nascimento: 13/8/1992

Local de nascimento: São José do Seridó (RN)

Altura: 1,90 m

Clubes: América-RN (2010 e 2011), Mogi Mirim-SP (2011), Ceará-CE (2012 a 2013), Atlético-PR (2014 a 2016), Atlético-GO (2016 a 2017), América (2018 e 2019), Ituano-SP (2018, 2019 e 2020) e Operário-PR (2020).

Principais títulos: Campeonato Brasileiro Série B (2016), Campeonato Paranaense (2016) e Campeonato Cearense (2012 e 2013).

Números de Ricardo Silva pelo América:

Jogos: 30 (1 em 2018 / 29 em 2019)

Vitórias: 15

Empates: 9

Derrotas: 6

Gols: 5