A declaração do atacante Luan após a derrota do time alternativo do Atlético para o Avaí, por 1 a 0, na última segunda-feira (23), surtiu efeito. Acionado pelo técnico Rodrigo Santana no segundo tempo do duelo, o camisa 27 saiu satisfeito com seu desempenho e garantiu trabalhar forte para voltar a figurar entre os onze do comandante.

Nesta quinta (26), o "Maluquinho" ganhou vaga na equipe, colocou Vina no banco, e completará a 39ª partida na temporada. Com dois gols anotados em 2019, Luan será um dos responsáveis por ajudar o Atlético a superar o Colón, da Argentina, e avançar à final da Copa Sul-Americana.

O duelo no Mineirão será o terceiro do atacante atleticano nos últimos dois meses. De 24 de agosto para cá, ele foi acionado apenas contra Bahia e Avaí. Sacado da viagem para Santa Fé, na semana passada, Luan volta em grande estilo e poderá ser protagonista do desafio mais importante do ano.

Outro que retorna o time, este por lesão, o volante Jair completará 30 jogos pelo Galo. Importante e, talvez, a principal peça do alvinegro, ele é uma das esperanças do torcedor para que o time reencontre o bom futebol. O lateral Patric, por sua vez, completará 170 partidas no clube.