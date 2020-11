O discurso de "pés no chão" adotado pelo técnico Luiz Felipe Scolari no Cruzeiro teve prova cabal na sequência da 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, nos duelos disputados neste sábado (7).

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-SP, fora de casa, a Raposa dormiu na 13ª colocação, mas viu o secador não funcionar em jogos importantes. Neste domingo, agora em 15º, o time celeste pode cair mais uma posição caso o Vitória vença o Sampaio Corrêa, no Maranhão. Com 21 pontos conquistado, o rubro-negro baiano está a dois do Cruzeiro.

Para Scolari, o momento é de pensar única e exclusivamente em se afastar ao máximo do Z-4 da Divisão de Acesso. Tendo os 45 pontos como meta, o gaúcho quer que o time foque na missão e, somente quando alcançá-la, pensar em algo maior para o ano do centenário.

"Penso que dá tempo de fugir da Série C, esse é o primeiro objetivo. Não estamos pensando em atingir lá em cima, porque estamos lá em baixo. Não adianta pensar grande quando estamos em baixo. Temos que conseguir pontos necessários para não cair para a Série C. Se a torcida não gosta que eu diga isso, não adianta nada, vou continuar fazendo até que cheguemos no mínimo aos 44, 45 pontos, depois posso pensar em qualquer coisa. Enquanto não chegar nisso, não penso, não sonho, não discuto com ninguém, e vou buscar os 45 [pontos] todo dia", destacou.

Nesta segunda-feira (9), o Cruzeiro encara o Guarani no Mineirão. O jogo está marcado para às 20h.