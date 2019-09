O técnico Abel Braga chega na manhã deste sábado (28) para assinar contrato com o Cruzeiro e tentar fazer algo que nem Mano Menezes nem Rogério Ceni conseguiram: tirar e afastar a Raposa da zona da degola. Segundo o vice-presidente de futebol do clube, Itair Machado, o contrato firmado com o novo treinador vai até o fim de 2020.

O dirigente rotulou Abel como o técnico certo para tirar a Raposa do Z-4 e, de quebra, já planejar o time visando à próxima temporada. “Partiu dele não ter multa (rescisória). O bom é que ter um treinador experiente assim fará o time sair da parte de baixo da tabela e pensar no ano que vem”, declarou Itair.

O vice-presidente ressaltou ainda que nenhum atleta deu “pitaco” para a contratação de Abel. “Os jogadores ficaram sabendo da contratação do Abel somente agora. Eles acharam que seria outro treinador”, disse ele, aproveitando a deixa para desmentir algo que o presidente do clube, Wagner Pires de Sá, disse em uma oportunidade passada, de que o elenco celeste havia “escolhido” Rogério Ceni para ser o comandante há um mês e meio.

“Os jogadores não opinaram que queriam o Rogério. Eles perguntaram quem estava na pauta e disseram que, dentre os que estavam na pauta, gostavam do Rogério Ceni. Não foram eles que contrataram o Rogério Ceni”, afirmou.

Dizendo que falaria apenas de assuntos relacionados ao departamento de futebol, Itair Machado se comportou diferentemente de outras vezes em coletivas de imprensa.

Com semblante abatido, o dirigente tentou ser contido, apesar de alfinetar o rival Atlético e quase se indispor com um repórter. Mas respondeu a todas às perguntas. Inclusive sobre uma entrevista concedida pelo próprio dirigente em novembro do ano passado, quando falou que deixaria o clube se seu trabalho não rendesse bons frutos.

“Sou funcionário do clube, estou aqui para fazer o futebol. Mas se alguém quiser que eu saia, tem que me mostrar uma saída para o clube, patrocinador, parceiro... Senão, estará atacando a instituição”, ressaltou.