Abel Braga colocou o cargo à disposição e não será mais o técnico do Cruzeiro, conforme informou o jornalista Heverton Guimarães, da Band, fato confirmado pelo Hoje em Dia na manhã desta sexta-feira (29).

Segundo apurou a reportagem, Abel entende que, devido ao momento ruim vivido pela Raposa e à questão de conseguir engrenar o time, o mais propício era mesmo ele deixar o clube.

O anúncio será feito pelo gestor de futebol do Cruzeiro, Zezé Perrella, a partir das 11h na Toca II. O nome de Adilson Batista, recentemente demitido do Ceará, será confirmado como treinador do time para os três últimos duelos da temporada. O 'plano B' seria Odair Hellmann, ex-Internacional.

A passagem de Abel Braga na Toca rendeu um aproveitamento de 40,4% de aproveitamento. Sob seu comando, o Cruzeiro venceu três partidas, empatou oito e perdeu três.

A trajetória engloba os triunfos sobre São Paulo (1 a 0), Corinthians (2 a 1) e Botafogo (2 a 0), os empates com Internacional (1 a 1), Fluminense (0 a 0), Chapecoense (1 a 1), Fortaleza (1 a 1), Bahia (1 a 1), Athletico-PR (0 a 0), Atlético (0 a 0) e Avaí (0 a 0) e os reveses para Goiás (1 a 0), Santos (4 a 1) e CSA (1 a 0).

O retorno de Adilson

Esta será a segunda passagem de Adilson Batista como treinador - ele também foi jogador do Cruzeiro nas décadas de 80 e 90. Como comandante da Raposa, foram 169 jogos, sendo 96 vitórias, 34 empates e 39 derrotas; foi bicampeão mineiro em 2008 e 2009 e vice da Libertadores de 2009.

Adilson estava livre do mercado desde a noite de quarta-feira (27), quando foi demitido do Ceará, após a goleada sofrida para o Flamengo por 4 a 1 e uma campanha ruim à frente do Vozão.

Ele é o quarto treinador do Cruzeiro neste ano, sucedendo Mano Menezes, Rogério Ceni e Abel. Isso sem contar que Ricardo Resende foi interino da equipe contra o Avaí, após a saída de Mano.

Últimos jogos

Na segunda-feira (2), às 20h, o time encara o Vasco, em São Januário. Depois disso, tenta superar o Grêmio na próxima quinta-feira (5), na Arena do Grêmio, às 19h15. Por fim, terá o Palmeiras como adversário, no Mineirão, no dia 8 de dezembro, às 16h.

O Cruzeiro está em 17° lugar, com 36 pontos, um a menos que o Ceará, primeiro time fora do Z-4