O novo técnico do Cruzeiro, que chega para tentar salvar o time do rebaixamento, será apresentado neste sábado.

Abel Braga desembarca em Belo Horizonte pela manhã e será apresentado às 15h. A informação foi passada pela assessoria de imprensa do Cruzeiro.

Abel Braga assinou contrato até o fim de 2020, mas só deve efetivamente comandar o time contra o Internacional, no dia 5 de outubro, na 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para ficar no banco de reservas na partida desta segunda-feira (30) contra o Goiás, o nome do treinador deveria ter sido publicado no Boletim Informativo Diario (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) até 19h desta sexta-feira.



