“Eu acho que se juntar tudo, nós não fizemos um grande jogo, e achei o Atlético ligeiramente superior”. Foi com essas palavras que o técnico Abel Braga resumiu o clássico deste domingo (10), no Mineirão, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para ele, a partida não fez jus às tradições do dérbi mineiro, e o empate em 0 a 0 acabou sendo um resultado ruim para o Cruzeiro.

“O jogo foi resumido em 30 minutos muito bem jogados (do Cruzeiro), sufocando, apesar do calor. Depois, eles (Atlético) conseguiram encaixar. No todo foi um jogo ruim, não teve beleza”, ressaltou.

Com 35 pontos e em 15º lugar, a Raposa não encerrará a rodada na zona de rebaixamento. No entanto, Abel faz um alerta para o próximo embate, contra o Avaí, no dia 18, novamente no Mineirão.

“Não podemos esperar mais. Estamos ficando ansiosos, o torcedor está ansioso. O torcedor lotou isso aí (Mineirão) e incentivou. Temos que nos recuperar, não podemos esperar mais. Primeiro critério é vitória, e são poucas vitórias. Próximo jogo, com todo respeito ao adversário, ou matamos ou morreremos de vez. Temos que ao menos buscar três vitórias”, disse o comandante cruzeirense.