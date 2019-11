"Não tem protecionismo. Esses caras deram bicampeonato ao clube". Foi com essas palavras que Abel Braga negou que proteja certos jogadores com baixo rendimento pelo Cruzeiro. Dois desses atletas são Thiago Neves e Fred.

Por mais que o treinador diga que não exista protecionismo, pelo menos uma predileção é inegável. Tanto que a dupla TN10 e Fredgol foi escalada em dez dos 12 jogos de Abel Braga no comando da Raposa.

Thiago Neves foi titular em dez partidas e ficou fora de apenas dois jogos. O meia não atuou no empate em 0 a 0 com o Fluminense, na 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, pois cumpriu suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. E foi poupado por Abelão no 0 a 0 com o Athletico-PR, na Arena da Baixada, na rodada 31.

Já Fred até poderia ter curtido apenas o banco de reservas no empate com o Avaí, no Mineirão, na última segunda-feira. O atacante seria o titular, mas teve problemas com o seu filho, deixou a concentração autorizado pela diretoria e chegou ao Gigante da Pampulha faltando 20 minutos para a partida começar. Dessa forma o camisa 9 iniciou no banco e entrou em campo no decorrer do confronto. Ele foi titular outras nove vezes com Abel e ficou ausente de dois jogos (contra Athletico-PR e Goiás).

Com fama de artilheiro o camisa 9 já vive uma seca de seis jogos sem marcar. O último gol de Fred foi na 27ª rodada contra o Corinthians, em cobrança de pênalti.

Diante do Avaí o meia Thiago Neves até tentou se movimentar em campo, mas o time praticamente não criou jogadas ofensivas pelo meio. A exacerbada quantidade de cruzamentos (52 e apenas 17 certos) foi a estratégia mais adotada pelo time celeste contra a pior defesa da competição (o Avaí sofreu 51 gols em 33 rodadas).

Mesmo com o baixíssimo aproveitamento da dupla, tanto Thiago Neves quanto Fred têm muito cartaz com Abel Braga.

Joel

O treinador até chegou a mencionar em entrevistas recentes que o camaronês Joel se apresentava bem nos treinamentos e que poderia ser novidade nas partidas. Desde então o jogador teve apenas 12 minutos em campo desde que voltou ao Cruzeiro após se recuperar de problemas cardíacos.

Outro que quase não teve oportunidades, teve o seu nome sondado até mesmo para voltar ao sub-20 para os preparativos da Copa São Paulo do ano que vem, e que acabou ficando pelo menos na reserva nos últimos jogos é o meia Maurício.

"Joel tem treinado muito bem, está merecendo uma chance, Maurício tem treinado muito bem também. Não é um jogo comum, tem que entrar com todo respeito ao adversário, você tem que ganhar, e você não ganha na boca, ganha produzindo. Não posso dar como uma ciência exata que os garotos vão entrar bem, vamos aguardar. Vai ter uma semana boa de trabalho, vamos analisar com calma. Uns estão tendo oportunidade, uns aproveitam, outros não", analisou Abel Braga na semana prévia ao confronto com o Avaí.

Garotos da base

A situação do meia Maurício e do atacante Vinícius Popó é muito parecida, mas o meio-campista apareceu mais na lista de relacionados do que o centroavante. A dupla chegou a ser avisada que voltaria ao time sub-20 para iniciar os preparativos para a Copa São Paulo de 2020.

Maurício pelo menos esteve entre os relacionados em sete oportunidades (Avaí, Athletico-PR, São Paulo, Chapecoense, Fluminense, Internacional e Goiás). Já Vinícius Popó só foi relacionado para os jogos contra o Fluminense e Internacional.

A dupla da base esteve me campo pela última vez contra o Fluminense, na 24ª rodada. Os dois começaram no banco e entraram no decorrer da partida nas vagas de Robinho (Maurício) e Sassá (Vinícius Popó).

Maurício ainda esteve em campo contra o Internacional na rodada anterior, mas foi só sob a batuta de Abel Braga.