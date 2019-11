O técnico Abel Braga não dirige mais o Cruzeiro. Após a derrota por 1 a 0 para o CSA, no Mineirão, o treinador que não se apresentou para a coletiva ainda no estádio, fez um pronunciamento de despedida à imprensa.

"Eu estive aqui exatamente há dois meses atrás, ontem completaram dois meses e de forma muito rápida, estou saindo, estou me despedindo, com consciência doendo, porque vim com o intuito único exclusivamente de ajudar esse clube esses jogadores e encontrei, no clube, em todos os seguimentos, é o que eu vou levar daqui. Torcendo mais do que nunca pelo Cruzeiro e amizade, o respeito e o carinho. Foram 14 jogos, conseguimos ficar 10 ou 11 sem perder e não conseguimos sair da zona", disse Abel

O treinador colocou o seu cargo à disposição por não conseguir reverter o quadro do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Atualmente a Raposa está na 17ª colocação, na zona de rebaixamento e com mais de 70% de chance de rebaixamento.

"Esse peso e essa frustração é de não ter conseguido. É o que eu coloquei ontem, eu não estou conseguindo, se tu bota uma equipe e o adversário deu um chute e fez um gol, nos finalizamos 23 vezes e não conseguimos fazer gol isso se repetiu contra o Avaí, contra o Fortaleza, tem que se tentar uma coisa de impacto, então eu deixei a direção muito a vontade e com muita clareza, eu sei a situação que eu peguei o clube e esse homem que tá aqui (Zezé Perrella), que fez isso tudo, sabe a situação que pegou, outro dia ele falou para mim assim: "nós somos o que, eu não consegui entender a pergunta, nós somos malucos ou o quê para pegar o clube assim". Mas está ai trabalhando, como todos estão", explicou.

Na concepção do treinador, que deixa o Cruzeiro após vencer três jogos, empatar oito e perder outros três (40,4% de aproveitamento), ele próprio tem culpa pela situação.

"Então, eu levo esse lamento de ter sido pensado dois meses, de não te conseguido, algo que eu era convicto, tem um ambiente de jogadores excepcional. Culpa todos têm, mas eu me sinto mais responsável . Obrigada a todos, foi muito curto, gostaria que fosse mais longo, mas lamentavelmente esse é o mundo do futebol e é assim que tem que ser. Peço a Deus que o novo treinador consiga dar o choque eu não consegui", concluiu o treinador.

A trajetória de Abel Braga no Cruzeiro engloba os triunfos sobre São Paulo (1 a 0), Corinthians (2 a 1) e Botafogo (2 a 0), os empates com Internacional (1 a 1), Fluminense (0 a 0), Chapecoense (1 a 1), Fortaleza (1 a 1), Bahia (1 a 1), Athletico-PR (0 a 0), Atlético (0 a 0) e Avaí (0 a 0) e os reveses para Goiás (1 a 0), Santos (4 a 1) e CSA (1 a 0).

Palavra do gestor

Zezé Perrella também ocupou 40 minutos respondendo perguntas da imprensa sobre o momento atual do Cruzeiro. Sobre a passagem de Abel Braga, especificamente, o gestor de futebol elogiou o 'caráter' do técnico que deixa o clube.

"Eu quero primeiro abrir aqui que eu tive a oportunidade um dos melhores caráter que eu conheci no futebol, que é o Abel Braga. Ainda quando presidente do Cruzeiro eu sempre quis trabalhar com Abel e, por um motivo ou outro, as coisas não deram certo. Mas eu estava dizendo a ele, o que mostra o caráter dele, é o primeiro contrato de treinador que não consta multa, porque ele assim quis. Isso em todos os clubes que ele passou. Eu não coloco multa porque a hora que quiserem me tirar, me tirem, e a hora que eu quiser embora eu vou. Isso é raríssimo no futebol. Para mim, é um momento de muita dificuldade, porque a gente tá tratando com ser humano, com sentimento e tudo mais", disse emocionado.

Perrella afirma ainda que a rescisão com ABel Braga não gerará custos para o Cruzeiro, uma vez que não existia em contrato previsão de multa em caso de saída do treinador.

"O Abel nos deixou muito à vontade para que fizemos essa tentativa. Infelizmente, as coisas, às vezes, não dão certo, ou não deram até então por uma série de motivos. Não é pela capacidade ou incapacidade do treinador que até porque ele não tem que provar nada para ninguém. É um dos treinadores mais vitoriosos da história do futebol brasileiro. Mas nesse momento, temos que tentar alguma coisa, um choque qualquer. Ele nos deixou a vontade para isso e por isso tomamos essa decisão, doída", disse Perrella.