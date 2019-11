O técnico Abel Braga mudará a escalação do Cruzeiro para o clássico com o Atlético, neste domingo, às 16h, no Mineirão, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante David não começará no time titular e será substituído por Thiago Neves, que volta ao time após ser poupado na partida contra o Athletico-PR. Portanto, a trinca ofensiva celeste terá, além do camisa 10, Robinho e Marquinhos Gabriel.

Apesar de ter dado indícios de que poderia usar o zagueiro Léo na zaga, o treinador cruzereirense manterá Fabrício Bruno e Cacá, os dois jogadores revelados na base azul.

E na lateral-esquerda Dodô estará também no 11 inicial, já que Egídio sofreu uma pancada no começo da partida contra o Furacão, foi substituído, mas não se recuperou plenamente para esse jogo.

Quem volta também ao time titular é o atacante Fred, que cumpriu suspensão na última rodada.



A escalação do Cruzeiro para enfrentar o Atlético: Fábio; Orejuela, Fabrício Bruno, Cacá e Dodô; Henrique, Éderson; Robinho, Thiago Neves e Marquinhos Gabriel; Fred.

A informação dada na Rádio Itatiaia foi confirmada pelo jornal Hoje em Dia.