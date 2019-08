O atacante Ezequiel desembarcou em Belo Horizonte no fim da manhã desta sexta-feira (30) e será oficializado como novo atleta do Cruzeiro em breve. Com apenas 21 anos, o jogador tem a velocidade como um de seus grandes trunfos e, por isso, foi apelidado de "Raio da Ilha" pelos torcedores do Sport. E esse apelido pode ganhar um 'upgrade' com a chegada à Raposa.

Em uma reunião de despedida ainda em Pernambuco, Ezequiel ouviu de um amigo, o pastor Arthur Pereira, de 38 anos, que com a vinda do atacante a Belo Horizonte, ele passaria a ser chamado de outra forma pelos cruzeirenses: "Vai ser o Raio do Cruzeiro agora, o Raio Cabuloso".

"Para sua despedida (Ezequiel), ele foi à igreja, oramos, pedimos para que Deus siga guiando os passos dele, fazendo-o bem sucedido, e aí veio essa do apelido Raio do Cruzeiro, o Raio Cabuloso. Ele é cabuloso, o 'cabra' é brincadeira, ele não para, é rápido, dinâmico, corre de um lado para o outro, vive o momento do jogo de forma intensa, ele é top, muito fera, muito excelente. Tenho convicção de que, rapaz, o Cruzeiro que se prepare, acabou de contratar um jogador que vai fazer toda a diferença. Pode colocar o apelido aí, Raio Cabuloso mesmo, Raio do Cruzeiro que vai vir com tudo para fazer uma excelente temporada", disse o pastor Arthur.

RAIO CABULOSO - O atacante Ezequiel, que está na mira do Cruzeiro, tem o apelido de “Raio”. No Sport o chamam de “Raio da Ilha”, em referência à Ilha do Retiro.



No vídeo de despedida de Ezequiel que postei mais cedo uma voz diz: “Vai ser o Raio do Cruzeiro. O Raio Cabuloso” pic.twitter.com/CtOSZQKVvg — Guilherme Piu (@guilhermepiu) August 30, 2019

Ezequiel assinará contrato de empréstimo com o Cruzeiro até o fim de 2019, e cláusulas contratuais permitirão que o clube estique o vínculo do jogador até o término do Campeonato Mineiro do ano que vem. Além de ter a possibilidade de comprá-lo junto ao Botafogo, detentor dos direitos econômicos do jogador.

A amizade de Ezequiel com o pastor Arthur Pereira surgiu nos cultos em uma igreja da cidade de Paulista, um município que faz parte da Grande Recife.

"Ezequiel é um camarada muito especial mesmo. Tive a alegria de conhecê-lo com as idas dele à nossa Igreja, a Igreja do Amor, em Paulista, e neste ano ele foi eleito o craque do Campeonato Pernambucano e ganhou o apelido Raio da Ilha. Ele é rápido, habilidoso, um exímio jogador. Ele é novo demais, meu Deus, esse garotão vai voar alto, escreve o que eu estou dizendo", comentou.

Temporada de 2019

O ano de 2019 para Ezequiel tem sido de altos e baixos. Sua chegada ao Cruzeiro acontece em um momento que não é o melhor do jogador no ano. Cedido pelo Botafogo ao Sport, o atacante foi eleito o craque do Campeonato Pernambucano na atual temporada, mas no Brasileirão da Série B fez 16 jogos e não marcou gol.

No geral foram 30 partidas, dos 33 compromissos do Sport neste ano, e o título simbólico de segundo jogador com mais partidas pelo Leão da Ilha.

Ao anunciar Ezequiel como novo contratado o Cruzeiro registrará seu sétimo reforço no ano. Os outros foram: Orejuela, Dodô, Jadson, Marquinhos Gabriel, Pedro Rocha e Rodriguinho.