Um dia histórico para o Atlético e também para os milhões de atleticanos. Assim pode ser traduzida esta segunda-feira, 20 de abril de 2020. Com a presença do presidente do clube, Sérgio Sette Câmara, foi dado o pontapé inicial nas obras da Arena MRV, a tão sonhada casa dos alvinegros, que terá capacidade para 46 mil pessoas.

Por meio do Twitter, o mandatário descreveu a emoção de se fazer presente no primeiro funcionamento das máquinas, no processo de terraplanagem. "Marco zero, 20 de abril, dia histórico para o Atlético. Que honra presenciar o primeiro dia de obras do nosso estáio, nosso terreiro, nossa Arena MRV", escreveu Sette.

“É um momento muito especial para a Massa Atleticana. Nosso sonho de ter um estádio próprio começa, efetivamente, a se tornar realidade. É um grande presente e um orgulho enorme para todos os Atleticanos. Agradeço, de coração, a todos que estão ajudando o Galo a construir a melhor arena do Brasil", acrescentou.

Vice-presidente do Conselho Deliberativo do Atlético e um dos principais apoiadores do projeto, o presidente da MRV, Rafael Menin, comemorou a efetiva abertura das obras. “O passo mais importante é o começo da terraplanagem. Diria que, em duas semanas, veremos uma boa quantidade de máquinas. Então, podemos considerar que esse é o marco zero do início das obras”, destacou Menin.

Pandemia

Com o atual cenário da pandemia do novo coronavírus, o canteiro de obras respeitará as determinações das legislações municipais e estaduais vigentes e seguirá, rigorosamente, todos os protocolos de segurança e higiene, como forma de evitar a propagação do coronavírus.

“Não medimos esforços para proteger os colaboradores no canteiro de obras. A fase de supressão seguiu no último mês, com muita segurança e consciência. Estamos, todos, respeitando o distanciamento social e seguindo todas as recomendações”, explica Bruno Muzzi, CEO da Arena.

Sobre a Arena

Com estimativa de conclusão das obras em torno de 30 meses, a Arena MRV terá capacidade para 46 mil torcedores e será uma arena multiuso, com estrutura completa e para o recebimento de shows e eventos. O projeto inclui 40 bares, 68 camarotes e 2.400 vagas de estacionamento, além de uma área verde de 26 mil m². A empresa responsável pela construção é a Racional Engenharia. O terreno de 130 mil m² foi doado ao Atlético pelo empresário Rubens Menin. Cerca de R$ 80 milhões serão empregados para obras de melhoria na infraestrutura urbana da região.