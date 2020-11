Desempregado desde a demissão no Atlético, quando o alvinegro acabou eliminado pelo pequeno Afogados-PE, na Copa do Brasil, o técnico venezuelano Rafael Dudamenl foi anunciado como novo comandante da Universdad de Chile (La U). Contudo, 2020 segue pregando peças no venezuelano de 47 anos, que fez apenas 10 partidas no Galo, sendo eliminado precocemente de duas competições importantes.

Diagnosticado com Covid-19, assim que desembarcou em solo chileno, Dudamel terá que ficar em isolamento por alguns dias. Até se livrar do novo coronavírus, o treinador não poderá iniciar o trabalho, coincidentemente, no clube pelo qual Jorge Sampaoli e Eduardo Vargas, hoje no Atlético, fizeram bastante sucesso.