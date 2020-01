O técnico Rafael Dudamel, cobiçado pelo Atlético, oficializou sua saída da seleção venezuelana de futebol, onde está desde abril de 2016. Por meio de uma carta aberta, o ex-goleiro explicou o motivo de sua decisão, citando os problemas internos que possui com a Federação de seu país. Embora apalavrado com o Galo, o treinador não mencionou a negociação com o clube mineiro em nenhum momento.

O nome do venezuelano, que deve desembarcar em Belo Horizonte neste domingo (5), é ventilado e agrada a diretoria atleticana há algum tempo. Mesmo antes da conversa dos mandatários alvinegros com o argentino Jorge Sampaoli na capital mineira, o presidente Sérgio Sette Câmara já tinha se encontrado com Dudamel em São Paulo.

Confira a carta aberta de Rafael Dudamel na íntegra