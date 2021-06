Pouco antes de entrar em campo para encarar o CRB, pela segundo rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro confirmou a chegada do novo diretor de futebol do clube, Rodrigo Pastana, que deixa o CSA, de Alagoas, para começar a trabalhar na Toca da Raposa II nesta segunda-feira (7). Feito pelas redes sociais, o anúncio deixou clara a rejeição da torcida ao dirigente.

Na matéria em seu site oficial, o Cruzeiro destaca os vários acessos conseguidos pelo profissional em sua carreira iniciada há cerca de uma década.

Mas o que provoca a rejeição do torcedor são as polêmicas, que vão de um processo de improbidade administrativa, que comandava o futebol do Grêmio Barueri, a uma entrevista no mínimo desrespeitosa se referindo ao meia Jadson, na época jogador do Corinthians e que era especulado no Coritiba, onde ele trabalhava.

Perguntado sobre este assunto, Pastana assegurou: “É bom a gente esclarecer rápido essas situações. A acusação de improbidade administrativa vem de um convênio que o Barueri tinha com a Prefeitura. Era sócio minoritário do clube. Nunca fui funcionário público. Fomos absolvidos em 2018. O Ministério Público entendeu que estava errada a forma como foi feita a acusação. As acusações do Argel são infundadas e ele vai responder na Justiça pelo que falou. O triste no Brasil é que quem acusa não precisa provar, mas quem se defende. No caso do Jadson, foi uma expressão equivocada da minha parte na época. São bastidores. A gente confere informações dos jogadores pedidos pela comissão técnica, oferecidos por agentes. Errei em externar isso em uma coletiva, pois havia uma tentativa de pressão para qualquer contratação. Até me desculpo com o próprio Jadson por isso”.

O novo diretor cruzeirense, além de revelar que a situação do meia Marcinho, que ele estava levando para o CSA-AL, de onde veio, será revista, disse ainda que reforços podem ser contratados após o contato dele com comissão técnica e diretoria, com quem já vinha conversando nos últimos dias.

Garantindo ser democrático, disse entender as manifestações de torcidas de clubes por onde passou contra ele, lembrando que no Figeurense, Paraná e Coritiba isso aconteceu, mas o acesso foi garantido.

Na última semana, antes mesmo da sua chegada, Pastana foi personagem de uma manifestação de torcedores do Cruzeiro no portão da Toca da Raposa II. Neste domingo, a revolta do torcedor ficou evidente nas redes sociais. E sua história no clube começa com um acesso de raiva da China Azul.