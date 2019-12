Se no início do ano as redes sociais dos jogadores do Cruzeiro "bombavam", no último dia de 2019, poucos deles são vistos dando as caras. O rebaixamento para a Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro e a grave crise que assola o clube tirou do radar os antes midiáticos atletas celestes.

Para se ter ideia, nas últimas 24 horas, o lateral-direito Edilson apenas fez propaganda do jogo beneficente, que aconteceu nesta segunda-feira (30), contra o time do amigo Douglas. No feed do Instagram, a última postagem foi em 29 de setembro.

O goleiro Fábio, que deve seguir no Cruzeiro em 2020, postou pela última vez no dia 10 de dezembro, quando homenageou a torcedora Salomé, que faleceu vítima de um infarto.

Já o lateral-esquerdo Egídio, que embalou o ritmo "Piscinha, amor" no início da temporada e que se fazia sempre presente no Insta, optou por desativar a conta. Um dos principais alvos da torcida, ele tomou a mesma decisão do tão criticado Thiago Neves; a dupla foi a mais radical.

O companheiro de brincadeiras Fred, que chegou a se intitular o "Rei dos Stories", fez a última postagem no dia 8 de dezembro, dia do jogo contra o Palmeiras, que definiu o rebaixamento do time celeste para a Segundona.

Sassá, que também sempre se mostrou presente na rede social, não publica nada em seu feed deste 4 de novembro. O meia Robinho, o zagueiro Léo, o volante Henrique e outros atletas seguem o mesmo caminho e andam sumidos por lá.

Exceções

O único que seguiu com as postagens rotineiras foi o zagueiro Dedé. Com futuro indefinido na Toca II, o "Mito", como é conhecido pelos torcedores, praticamente todos os dias aparece com fotos da família e da rotina durante as férias.

O colombiano Orejuela, que teve os direitos econômicos comprados pelo Cruzeiro, apareceu no último dia do ano por meio dos stories, mostrando uma foto carregando o cachorro de estimação.