O diretor de futebol Alexandre Gallo pode voltar a ser o "treinador de futebol Alexandre Gallo" em 2019. Uma volta à função de comando técnico que não é descartada pelo ex-executivo do Atlético. Com passagem marcada por críticas, acertos, erros e polêmicas, ele foi demitido por Sérgio Sette Câmara em 30 de outubro. Apesar disso, avaliou o período de 10 meses no Galo como o "melhor trabalho no futebol".

Gallo foi volante do Atlético no fim da década de 1990, depois se tornou treinador e iniciou a carreira em Minas Gerais (Villa Nova). Com bons trabalhos, acumulou fracasssos, inclusive no ano do centenário do alvinegro mineiro. Se transformou em coordenador das categorias de base da Seleção Brasileira, olheiro do time de Felipão na Copa de 2014, até chegar para ser o braço direito de Sette Câmara.

"Foi um aprendizado muito grande, talvez o ano que mais trabalhei na minha vida. Acho que foi o meu melhor trabalho no futebol, apesar que a forma como terminou me deixou decepcionado", disse Gallo, em entrevista ao site Futebolinterior.com.br.

Para destacar os pontos positivos de sua gestão, Gallo citou o rejuvenescimento do elenco, com as saídas dos veteranos Robinho e Fred, e as chegadas de Róger Guedes, Erik, Maidana, Emerson. Além disso, citou que gastou R$ 40 milhões para trazer 18 contratações, e fez quase R$ 100 milhões em vendas de direitos econômicos

"Fizemos uma reformulação muito grande, a equipe finalizou o ano com 23 jogadores abaixo de 23 anos dentro de um elenco de 34. O planejamento financeiro também foi muito bom, conseguimos quase R$ 100 milhões com vendas de atletas, fizemos contratações na casa dos R$ 40 milhões, mas de jogadores importantes, como o Chará. O trabalho foi muito pensado", completou.

Gallo não durou o esperado e foi substituído pelo ex-companheiro de gramado Marques, hoje diretor efetivo de futebol do Atlético. Desempregado, foi cotado para assumir a direção de futebol do Santos, mas revelou mesmo proposta do Guarani para a mesma função. Agora, não recusaria convites para voltar a ser treinador.