Tirar o Uberlândia da zona de rebaixamento do Campeonato Mineiro é a grande missão do técnico Waguinho Dias, que em 2020 teve aproveitamento de 61% enquanto comandante do Marcílio Dias, equipe de Santa Catarina.

Para o paulista de 57 anos, o desafio de trabalhar pela primeira vez em Minas Gerais foi encarado de imediato como algo importante na carreira. Experiente no mercado, já que também já atual como manager, Waguinho estreou com vitória sobre o Boa Esporte e deu ao time do Triângulo o primeiro triunfo no Estadual.

"Quando aceitei o desafio, já sabia das dificuldades e da importância de iniciar bem. O que é iniciar bem? Foi a vitória contra o Boa. Após uma parada de 15 dias, consegui também trazer algumas peças importantes que precisaríamos de tempo para adaptação e entrosamento com os demais. Essa parada foi essencial para que pudéssemos enfrentar o América e tentar desenvolver um bom futebol", destacou o técnico, durante entrevista ao programa 98 Esportes desta sexta-feira (26).

"Uma semana antes da minha contratação, já tínhamos uma sondagem. Estudei tudo sobre o clube; desde a história ao momento. Quando iniciamos a conversa para o acerto, já me avisaram da dispensa de oito atletas. Não era para dar um choque ao clube, mas para dar qualidade ao elenco. Me perguntaram se eu tinha peças, já em atividade , para indicar. Conseguimos trazer alguns ótimos atletas que me conheciam. Toda esta turbulência já não existe mais. O grupo está animado e empolgado com o trabalho", finalizou.

Na próxima quinta-feira (1), o Uberlândia encara o vice-líder América, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Mineiro.