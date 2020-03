Construir uma nova história na carreira e, agora no clube que teve como maior rival nos últimos 17 anos, conquistar aqueles que não o tinham como aliado. Esta é a missão que o goleiro Rafael decidiu aceitar desde que rompeu o vínculo com o Cruzeiro.

Apresentado nesta quarta-feira (2) na Cidade do Galo, o arqueiro de 29 anos se mostrou à vontade e, por incrível que pareça, em casa. Ser relacionado para o clássico do próximo sábado (7), contudo, é algo que ele não crê que aconteça.Durante a apresentação, inclusive, teve a companhia dos pais e do empresário, o conhecido Fábio Mello.

"Eu estou muito feliz de estar sendo apresentando num grande clube. Tenho que agradecer ao Galo e ao presidente por esta oportunidade. Cheguei para fazer algumas avaliações. Acho pouco provável (ser relacionado), por ter questões burocráticas também. Vou conhecer os novos companheiros e já me sinto parte da família Atlético", diz Rafael.

Sobre a troca de camisa, deixando a Raposa para defender o Galo, o goleiro deu ênfase ao fato de estar tranquilo pela escolha por um novo caminho, feita antes mesmo de começar as conversas com o alvinegro.

"Escolhi pelo Atlético pelo projeto que o presidente nos mostrou e por tudo pelo o que ele tem feito e quer fazer bem mais pelo clube. Encarei com a maior alegria.

"Eu já tinha tomado a decisão de procurar outros caminhos. Queria seguir novos rumos. Logo depois que desvinculei do Cruzeiro, foi que eu fui estudar projetos e caminhos a serem seguidos. Estou muito feliz com a minha decisão. Estas escolhas foram feitas com meus familiares e meu empresário", conta o arqueiro.

Em relação à chegada de Jorge Sampaoli e o anseio do comandante por goleiros que saibam utilizar os pés, Rafael diz que, para ele, isso não é problema. Além disso, vê como uma exigência do "futebol moderno".

"O futebol está em constante mudança. A exigência do goleiro que joga com os pés é muito grande dentro de campo, não só para defender mas também para começar a construção de jogadas. Todos os goleiros estão 'sofrendo' com esta adaptação. Gosto muito de jogar com os pés e com a chegada do Sampaoli vai agregar muito mais para todos nós na execução durante os jogos", conclui Rafael, que assinou por três temporadas com o Atlético.

Fotos apagadas nas redes

Questionado por ter apagado as fotos com a camisa do Cruzeiro em seus perfis nas redes sociais, Rafael diz que é hora de escrever uma nova história; claro, sem se esquecer de tudo o que já conquistou.