Rafael está livre no mercado. Após audiência realizada na tarde desta sexta-feira (14), o goleiro entrou em acordo com o Cruzeiro e rescindiu o contrato com a Raposa.

Além da liberação, ficou acordado que o jogador vai começar a receber os valores atrasados referentes a salários, recolhimento do FGTS e o pagamento de férias a partir do meio de 2021 e vai retirar a ação trabalhista contra o clube.

O entendimento entre as partes não prevê qualquer multa caso o goleiro se transfira com o Atlético, que está interessado na contratação do jogador.

Tal sanção chegou a ser cogitada por integrantes do Núcleo Dirigente Transitório, o que se assemelharia ao que foi aplicado pelo Galo quando o atacante Fred deixou a Cidade do Galo rumo a Toca da Raposa, no final de 2017, mas foi descartada, de acordo com o advogado do jogador, João Chiminazzo.

O imbróglio envolvendo Fred, que envolve o pagamento de uma multa de R$ 10 milhões estipulada pelo Atlético em sua rescisão caso seu destino fosse o rival Cruzeiro, segue em discussão na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD).

Galo de olho

Após a venda de Cleiton para o Red Bull Bragantino, o Atlético está em busca de um goleiro no mercado para disputar posição com Michael e Victor.

O nome de Rafael é bem visto pela diretoria alvinegra, que monitora a situação do jogador com o Cruzeiro.

Com o fim do vínculo entre o Cruzeiro e o goleiro, o Galo está livre para tentar o acerto Rafael, que deixa o Cruzeiro após 12 temporadas.