Derrotar o São Paulo na próxima quarta-feira (16) se tornou obrigação para o Atlético no Campeonato Brasileiro. Vice-líder da competição mais importante do país, com 46 pontos conquistados, o Galo encara o Tricolor, atual líder, e, em caso de triunfo no Morumbi, diminuirá a distância para apenas um ponto. Contudo, caso perca, verá o time comandado por Fernando Diniz abrir sete e disparar na briga pelo caneco da atual edição.

Considerando o retrospecto histórico, ao todo, as duas equipes se enfrentam 100 vezes. Foram 34 vitórias atleticanas, 31 empates e 35 triunfos são-paulinos. Pelo Brasileiro, foram 61 duelos. O Galo venceu 22, o Tricolor outras 21, e 18 jogos terminaram empatados.

Em São Paulo, Atlético e São Paulo se enfrentaram 48 vezes. Os donos da casa venceram 20, os visitantes 15 e outras 15 partidas findaram com placar em igualdade.

* Números extraídos do GaloDigital