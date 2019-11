A Série B do Campeonato Brasileiro de 2019 caminha para ter a segunda maior pontuação para se alcançar o acesso na história dos pontos corridos, que teve a sua primeira edição disputada em 2006. E isso está ligado diretamente ao América, pois se o time de Felipe Conceição vencer seus dois últimos duelos pela competição, muito provavelmente a marca para se chegar à elite será 65 pontos.

A maneira de se alcançar a marca do acesso é pegar a pontuação do quinto colocado e acrescentar um ponto. Nas 13 edições já disputadas entre 2006 e 2018, o melhor quinto colocado foi o São Caetano, em 2012, com 71 pontos. O Azulão terminou empatado com Vitória (4º) e Athletico-PR (3º), mas foi superado pelos dois no número de triunfos.

Em 2015, o Náutico foi quinto colocado com 63 pontos, sendo portanto 64 a marca do acesso, a segunda maior até hoje.

Este ano, com Sport, Coritiba, Atlético-GO e América brigando por três vagas, são grandes as chances de que os quatro cheguem aos 64 pontos, sendo que os três primeiros podem ultrapassar esta marca.

CONTAS

Como faltam apenas dois jogos para o término da Série B e ele ocupa a quinta colocação, o Coelho, além de fazer seis pontos, precisa contar com tropeço de pelo menos um dos três times que ainda têm chance de superar.

E essa torcida começa bem antes do América entrar em campo para encarar o Guarani, na próxima sexta-feira, às 21h30, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas.

Na quarta-feira, o vice-líder Sport, que tem 64 pontos, recebe a Ponte Preta, às 21h30, na Ilha do Retiro, em Recife. Se a Macaca vencer, a equipe americana passa a depender apenas dela para subir, pois vencendo os dois jogos que lhe restam alcançará a Série A. Isso porque o rubro-negro pernambucano, na última rodada, encara o Atlético-GO, em Goiânia.

Até com um empate diante da Ponte o Sport se garante na Série A do ano que vem. Neste caso, na quinta-feira, o América terá de torcer por pelo menos um empate do Atlético-GO diante do Brasil-RS, às 21h30, no Estádio Bento Freitas, em Pelotas.

O último rival do Coelho a entrar em campo nesta penúltima rodada é o Coritiba, que recebe o já campeão Bragantino no próximo domingo, às 16h, no Couto Pereira, em Curitiba.

O sonho americano é entrar na última rodada dependendo apenas de uma vitória sobre o provavelmente já rebaixado São Bento para alcançar o acesso. De toda forma, até o final, o que o América não pode deixar de fazer é acreditar.