A queda do Cruzeiro para a Série B do Brasileiro e o não acesso do América à elite do futebol nacional em 2020 garantiram pelo menos três jogos entre os rivais nesta temporada. O calendário atual estabeleceu os encontros da primeira fase do Campeonato Mineiro e as duas partidas da Segunda Divisão deste ano. E se os “deuses do futebol” permitirem, há chance ainda de outros confrontos: nos mata-matas do Estadual e até em uma eventual disputa de Copa do Brasil.

Em tese, falando daquilo que é “líquido e certo”, a primeira batalha envolvendo Raposa e Coelho é neste domingo, às 16h, no Mineirão, pela quinta rodada do Mineiro. Estarão frente a frente neste embate dois treinadores conhecidos e que buscam conquistar espaço na primeira prateleira do futebol nacional: no lado azul, Adilson Batista, e no lado alviverde, Lisca, substituto de Felipe Conceição, contratado pelo Red Bull Bragantino.

Quem então vai “beliscar” a vitória nessa batalha? O “Professor Pardal ou o Doido?”

Apelidos pitorescos

A briga envolvendo Cruzeiro e América já promete ser forte pelo menos no “um xis um” envolvendo os apelidos pitorescos dados aos treinadores.

Adilson Batista chegou a ficar conhecido como “professor pardal” por causa de substituições questionáveis e contestáveis. Pegou a fama de “inventar moda” em alguma partidas, e isso acabou se tornando uma marca.

Já Lisca é conhecido como “doido” pelo seu estilo explosivo, quase um torcedor insano no banco de reservas, algo pouco usual e que muitos afirmam atrapalhá-lo, fechando portas de clubes do mais alto escalão do futebol brasileiro.

Lado B

Em reconstrução, o Cruzeiro fará o jogo contra o adversário mais difícil, até então. Líder isolado do Mineiro com três vitórias em três jogos e uma partida ainda por cumprir – jogo contra o Tombense foi adiado devido à chuva –, a Raposa tentará se distanciar do arquirrival Atlético (segundo colocado, com oito pontos) e do próprio América, terceiro na tabela com sete pontos. O Coelho também tem apenas três partidas, porque seu jogo contra o Villa Nova na segunda rodada sofreu alteração na data por motivo de chuva.

Enquanto Lisca buscará o primeiro triunfo no Estadual pelo América, Adílson Batista poderá chegar à vitória de número 101, já que contra o Tupynambás o treinador venceu à centésima partida à frente da Raposa.